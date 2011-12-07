Российских футболистов в Италии стало на одного больше

Данченко останется в России, об интересе к Хвиче в «Рубине» не знают

В начале недели медиаполе взорвалось сообщением грузинских СМИ о том, что итальянский «Наполи» готов дать за полузащитника Хвичу Кварацхелию 25 млн евро. Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в кулуарах годовой коллегии минспорта республики эту информацию опроверг — в клуб не поступало конкретных предложений, но упомянутую сумму оценил как «хорошую».

Другим инсайдом недели стала новость о возможном уходе украинского защитника Олега Данченко. Из-за переизбытка в составе легионеров латераля летом отправили в аренду в «Уфу». В клубе-аутсайдере РПЛ Данченко завоевал себе место в основе и стал «выжигать» фланг, попутно прирастая рыночной стоимостью. Если «Рубин» покупал защитника из донецкого «Шахтера» летом 2019 года за 1 млн евро, то сейчас его ценник подрос до 2,3 млн. Так вот, в спортивных СМИ появилась информация об интересе к Данченко со стороны греческого АЕКа. Этот клуб сейчас идет на втором месте в чемпионате и имеет солидную украинскую диаспору в составе: легендарного Дмитрия Чигринского и Евгения Шахова. Продажа футболиста, контракт которого истекает летом 2021-го, напрашивалась, однако Сайманов заявил, что игрок до конца сезона останется в Башкортостане.

Кроме того, в Казани пока не определились с будущим центрального защитника Алексея Грицаенко и нападающего Михаила Костюкова, которые работали с командой на первом турецком сборе. Если оба игрока все же перейдут из терпящего бедствие «Тамбова», то по логике можно с высокой долей вероятности назвать имя «лишнего» легионера в «Рубине». Напомним, что сейчас команда не вписывается в заявочный лимит, и за время зимних сборов Слуцкому предстоит определиться — с кем расстаться. В случае подписания Грицаенко кандидатом на выход, очевидно, становится защитник Силвие Бегич.

Александр Кокорин уехал покорять Италию

Главная сага зимнего перерыва подошла к концу — «Спартак» все же смог прийти к компромиссу с нападающим Александром Кокориным. Игрок, которому в марте стукнет 30 лет, за половину сезона в стане красно-белых скорее висел грузом на зарплатной ведомости, нежели приносил пользу на поле. 27 января было официально озвучено о его переходе в итальянскую «Фиорентину». «Фиалки», как принято называть клуб из Флоренции, после периода подъема в середине десятых сейчас находятся в стадии стагнации. Команда пытается войти в стадию смены поколений, прямо сейчас идет 12-й в Серии А, но даже такая «Фиорентина» для Кокорина — это круто. В конкурентах по позиции у форварда — 20-летний серб Душан Влахович и 23-летний ивуариец Кристиан Куаме. В линии атаки проверенные «старички» — Хосе Кальехон и Франк Рибери. Российский форвард не испугался этой конкуренции и бросил вызов в первую очередь самому себе. А тренд с переездами в Италию из Серии А не может не радовать — Алексей Миранчук уже стал королем выходов на замену в «Аталанте», по тому же пути может пойти и Кокорин.

Также «Спартак» провернул один из самых крутых, по крайней мере на данный момент, входящих трансферов — москвичи подписали за достаточно скромные деньги центрального защитника, способного закрыть опорную зону, из ПСВ — Йоррита Хендрикса.

Другой столичный клуб — «Локомотив» — предпочел заняться расчисткой состава. Например, свободным агентом ушел защитник Слободан Райкович, продержавшийся в команде всего полгода и оформивший несколько симпатичных привозов. Его позицию «паровозы» прикрыли бразильцем из «Бордо» Пабло — сделка обошлась в умеренные 3,5 млн евро. Вместе с Райковичем на выход попросили узбекского полузащитника Жасура Жалолиддинова. Парень приехал в «Локо» летом, а его имя вошло в список 60 лучших футболистов 2002 года рождения, по версии авторитетного британского издания. За игровой практикой вингера отправили в «Тамбов», где он появился на поле единственный раз в кубковой игре с брянским «Динамо» на 45 минут. Как упоминалось ранее, в «Тамбове» сейчас дела обстоят, мягко говоря, не очень, и узбекского легионера поспешили вернуть в Москву. Видимо, следующей записью в паспорте футболиста игрока будет родной «Бунедкор».

Команды из второй половины не сорят деньгами

В заключение пробежимся по трансферам скромных клубов РПЛ. «Уфа», решающая задачу по сохранению прописки в элите, смогла переманить из «Ахмата» опытного игрока центра поля — Олега Иванова. Тульский «Арсенал» арендовал у «Рубина» опорника Игоря Коновалова и активно заигрывает его в основе на первом сборе. Вполне вероятно, что летом футболист полноценно переберется в самоварную столицу — Леонид Слуцкий на него особо не рассчитывает.

«Урал» хорошо прошерстил клубы ФНЛ и забрал из СКА обидчика «Рубина» Рамазана Гаджимурадова (именно его гол выбил Казань из кубка страны), а из «Велеса», в обмен на 450 тысяч евро, в Екатеринбург переехал молодой форвард Артем Максименко. Здесь стратегия команды по раскрытию талантов из низших российских дивизионов не меняется. Зато «Ротор» предпочел прогуляться по постсоветскому рынку и подписал аж трех футболистов «Астаны». Два гражданина Казахстана и белорус переехали в Волгоград свободными агентами, а ранее особых звезд с неба не хватали.

Главный тренд у трансферов клубов — экономия. Футболисты переходят либо на правах свободных агентов, либо за очень скромные, по меркам нынешних цен, суммы. Пока трансферное окно проходит без громких хлопков, но самые вкусные сделки могут заключить и в последние часы его действия. Ждем.