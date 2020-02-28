Микаэль Викстранд оказался самым «полезным» игроком Восточной конференции

Защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд имеет один из самых высоких показателей «плюс-минус» в Восточной конференции: +22. Столько же у другого представителя «Востока» — нападающего «Авангарда» Кирилла Семенова.

Напомним, что по итогам «регулярки» Микаэль Викстранд стал лучшим защитником-бомбардиром в «Ак Барсе». Швед набрал 32 очка (4 гола и 28 голевых передач) в 52 играх. Лучшим снайпером оказался Андрей Педан, забросивший 6 шайб.

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