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Владимир Алекно может возглавить сборную Ирана

Местная Федерация волейбола рассчитывает на медали Олимпийских игр.

Российский тренер Владимир Алекно может возглавить сборную Ирана. Об этом сообщает издание Tasnim News Agensy.

Местная Федерация волейбола рассчитывает на медали Олимпийских игр, поэтому находится в поисках сильного тренера. Последним специалистом, работавшим со сборной, был Игорь Колакович из Монтенегро.

Сборная Ирана на Олимпийских играх попала в группу А с командами Японии, Польши, Италии, Канады и Венесуэлы. Отметим, что мужская сборная дважды выигрывала «золото» Чемпионатов Азии, а на Чемпионате мира высшим достижением стало шестое место в 2014 году.

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