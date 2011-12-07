Российский тренер Владимир Алекно может возглавить сборную Ирана. Об этом сообщает издание Tasnim News Agensy.

Местная Федерация волейбола рассчитывает на медали Олимпийских игр, поэтому находится в поисках сильного тренера. Последним специалистом, работавшим со сборной, был Игорь Колакович из Монтенегро.

Сборная Ирана на Олимпийских играх попала в группу А с командами Японии, Польши, Италии, Канады и Венесуэлы. Отметим, что мужская сборная дважды выигрывала «золото» Чемпионатов Азии, а на Чемпионате мира высшим достижением стало шестое место в 2014 году.