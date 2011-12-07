«Ак Барс» расстался с Кириллом Ворониным

«Ак Барс» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с 26-летним нападающим Кириллом Ворониным. В мае экс-форвард «Адмирала» присоединился к казанцам на правах неограниченно свободного агента.

Игрок успел провести за «Ак Барс» только два контрольных матча и появиться на льду в ходе предсезонного турнира Кубок чемпионов.

«Кирилл Воронин — одарённый парень, мы рассчитывали, что он будет полезен на дистанции, увеличит глубину состава и станет крепким игроком ротации. Но после домашнего турнира мы вместе с тренерским штабом пришли ко мнению, что молодёжь из нашей системы способна занять его позицию», — объяснил причину ухода хоккеиста генеральный менеджер «барсов» Рафик Якубов.

Напомним, что в сезоне 2019/20 Воронин отыграл 58 матчей за «Адмирал» и набрал 14 (4+10) очков.