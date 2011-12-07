С лидера австрийской Бундеслиги сняли 6 очков за нарушение социальной дистанции

С лидера австрийской Бундеслиги — клуба ЛАСК — сняли 6 очков за нарушение социальной дистанции. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Несколько недель назад ЛАСК открыто нарушил правила возобновления тренировочного процесса. Клуб проигнорировал требования проведения тренировок малыми группами при соблюдении социальной дистанции.

Тем самым ЛАСК нарушил медицинский протокол Бундеслиги и не последовал правилам честной игры — соперники по чемпионату приступят к полноценным тренировкам позднее. С лидера сняли 6 очков и оштрафовали на 75 тысяч евро.

Таким образом, клуб из Линца упал на второе место в таблице «Группы чемпионов» Бундеслиги. Теперь ЛАСК отстает на 3 очка от «РБ Зальцбург».