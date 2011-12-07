«Рубин» с минимальным счётом справился с ЦСКА

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«Рубин» второй раз за сезон одержал победу над ЦСКА — вновь с преимуществом в один мяч. В игре 16-го тура РПЛ казанцы прервали трёхматчевую серию неудач благодаря голу Джордже Деспотовича на 59-й минуте.
Серб поразил ворота Игоря Акинфеева головой на 58-й минуте, забив седьмой гол за «Рубин».
В турнирной таблице чемпионата страны казанский клуб обогнал «Краснодар», поднявшись на девятое место. После 16 игр у «Рубина» 24 очка при разнице мячей 22:22.