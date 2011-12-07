Кто представит Россию в еврокубках и за кого нам не стыдно в «Рубине»?

«Зенит» оформил «золотой дубль», а «Динамо» вернется в Европу

Второй сезон на удивление стабильно выглядит первая четверка команд: «Зенит» вновь стал чемпионом, «Локо» довольствовался серебром, «Краснодар» финишировал третьим, а ЦСКА расположился на четвертой строчке. Все, как и годом ранее, разве что некоторым командам стало труднее набирать очки. Это не о «Зените» - клуб из Санкт-Петербурга с 72 баллами по итогам турнира благополучно побил рекорд «Спартака» по набранным очкам в РПЛ (красно-белые в сезоне-2016/17 набрали 69) и вошел в историю российских чемпионатов. Максимум 73 очка добывал все тот же «Спартак» в чемпионате страны - 1997, но тогда и матчей было на 4 больше, нежели сейчас. Чуть улучшил свой результат по сравнению с сезоном-2018/19 «Локомотив» (57 против 56), а вот «Краснодар» заметно просел (52 очка против 56 годом ранее). К слову, к чемпионству «Зенит» добавил и победу в Кубке страны - получился второй в истории клуба «золотой дубль».

Не менее интересно складывался сезон в середине и подвале турнирной таблицы - все благодаря сумасшедшей плотности. Если бы не пандемия, из-за которой отменили стыковые матчи РПЛ - ФНЛ, то в зоне риска вплоть до 29-го тура находились бы семь команд. Часть из них математически претендовала и на места в еврокубках! На зимний перерыв мы уходили с «Сочи» и «Крыльями» в зоне прямого вылета, после 30-го тура сочинцы поднялись на 12-е место. На дне таблицы сезон завершил «Оренбург», фактически разбитый коронавирусом. Оренбуржцы провели в элите три сезона, при этом однажды команда уже вылетала из высшего дивизиона. Вторым неудачником, попрощавшимся с РПЛ, стали «Крылья Советов». Самарцы все больше напоминают классическую команду-лифт, курсирующую из лиги в лигу: третий вылет за шесть лет. Некогда аналогичными клубами были «Кубань» и «Ростов»: первая прекратила существование в 2018-м, а ростовчане в последние пять лет, наоборот, воспряли духом и результатами. Интересно посмотреть, по какому пути пойдут «Крылья»...

Теперь о еврокубках: впервые с 2015 года в Европу пробилось московское «Динамо». Напомним, что бело-голубые в тот год были дисквалифицированы из еврокубков за нарушение правил финансового fair-play. Дальше - больше, «Динамо» вылетело в ФНЛ и только в последние годы стало поступательно улучшать свои результаты. Московский клуб начнет свой путь в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги Европы. Стадией позже в ЛЕ стартует «Ростов», вернувшийся в евротурнир спустя три года.

Гол за семь миллионов евро

«Рубин» провел, пожалуй, один из самых блеклых сезонов за время выступления в РПЛ. Приглашение Леонида Слуцкого на пост главного тренера спасло команду от вылета, но пока не придало яркости игре. Хотя на отрезке в первые десять матчей Слуцкий - самый эффективный тренер казанского клуба за годы, проведенные в элитном дивизионе. Команда со специалистом добыла 16 очков, тогда как при втором пришествии Курбана Бердыева и работе Рината Билялетдинова за аналогичный отрезок в активе было 14 очков, Хавьере Грасии - 12 очков, а Романе Шаронове и вовсе 10.

Однако голы «Рубин» буквально вымучивал: 18 мячей за сезон и только две игры, где казанцами было забито более одного гола - победы над «Тамбовом» и «Уралом». Хотя по ударам за матч казанцы далеко не последние в лиге, в среднем 12 попыток. Лучшим бомбардиром команды с пятью голами (в том числе один мяч с пенальти) стал арендованный у «Динамо» нападающий Евгений Марков. Символично, не правда ли? Дабы хоть как-то стимулировать продуктивность в завершении атак, в зимнее окно у «Краснодара» клуб выкупил форварда Ивана Игнатьева. Сделку оценили в 7 млн евро и пока нападающий забил за «Рубин» всего один гол - очевидно, самый дорогой в РПЛ.

Из 18 мячей лишь три «Рубин» смог забить благодаря стандартам - на пару с «Динамо» это худший показатель в лиге, но и пропустили казанцы всего два мяча, что на пару с «Зенитом» - лучший результат. Отчасти к слабой результативности привело и то, что казанцы продемонстрировали одну из худших активностей в РПЛ в атакующей трети поля, большую часть времени футболисты попросту проводили в обороне.

Но есть и чем гордиться: серьезный прогресс по итогам сезона показал защитник Филип Уремович. Хорват в числе лидеров чемпионата по количеству чистых отборов (65) и в десятке лучших по устойчивости к дриблингу - соперникам удалось лишь восемь раз обыграть защитника. Кроме того, защитник регулярнее других одноклубников выигрывал верховую борьбу у соперников и вошел в пятерку по точности передач (86,3%).

Пришелся к казанскому двору новичок Дарко Йевтич. Швейцарец - лучший в команде по количеству удачных ключевых передач за игру (1,9) и вошел в десятку самых бьющих футболистов «Рубина». Конечно же, нельзя обойти стороной самого эффективного по системе «гол+пас» (3+2) футболиста Хвичу Кварацхелия. Его взрывные кроссы и дриблинг (2,6 попытки за матч - третий показатель в чемпионате!), нетривиальность решений в атаке во многом стали мотором «Рубина» у ворот соперника.

На этой неделе казанский клуб вернулся из краткосрочного отпуска и приступил к тренировкам. К команде присоединились новички, все на правах свободных агентов: защитник Михаил Меркулов, нападающие Джордже Деспотович и юный Кирилл Косарев. Буквально в среду еще одним пополнением в составе стал полузащитник Олег Шатов - он расстался с «Зенитом» и проведет минимум два сезона в Казани. Также казанцы объявили о продлении контракта до конца 2020 года опорника Дмитрия Тарасова - футболист оптимальную форму после травмы пока так и не набрал.

Грядущее межсезонье окажется самым коротким в истории российского футбола. Фактически команды не проведут ни полноценных сборов, ни селекционной работы. Да даже спарринги из-за санитарно-эпидемиологической ситуации практически невозможны. Новый чемпионат стартует уже 8 августа, так что «въезжать» в него команды будут на багаже имеющихся игровых кондиций. «Рубин» начнет турнир домашним матчем против «Локомотива», а во втором туре примет в Казани «Урал». О датах матчей будет сообщено дополнительно.