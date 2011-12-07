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«Ак Барс» одержал уже седьмую победу подряд

В домашнем матче против ярославского «Локомотива» хозяева с ходу пошли в атаку, и уже на 7-й минуте состоялся первый гол: после выигрыша Свитовым вбрасывания в чужой зоне Роман Манухов сильно и точно бросил – 1:0. Далее команды играли почти без перерывов – блоками по пять минут, но счет не изменился до перерыва.
Во втором периоде казанцы удвоили преимущество – отличился Михеев. Но в самой концовке после позиционной ошибки Попова ярославцы сократили отставание – 2:1 ко второму перерыву.Но в третьем периоде супергол забил Ткачев, реализовав выход на вратаря с правого фланга – чистое мастерство – 3:1.Затем Азеведо забросил четвертую шайбу, и задел для победы был сделан – 4:1. И пусть затем «Локо» две шайбы отыграл, время было уже упущено. При счете 4:3 казанцы попали в пустые ворота – 5:3 – отличился Клинкхаммер.Теперь казанцы вполне могут продлить победную серию 3 декабря в домашнем матче против «Северстали».
КВ
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