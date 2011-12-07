«Ак Барс» одержал уже седьмую победу подряд

Во втором периоде казанцы удвоили преимущество – отличился Михеев. Но в самой концовке после позиционной ошибки Попова ярославцы сократили отставание – 2:1 ко второму перерыву.Но в третьем периоде супергол забил Ткачев, реализовав выход на вратаря с правого фланга – чистое мастерство – 3:1.Затем Азеведо забросил четвертую шайбу, и задел для победы был сделан – 4:1. И пусть затем «Локо» две шайбы отыграл, время было уже упущено. При счете 4:3 казанцы попали в пустые ворота – 5:3 – отличился Клинкхаммер.Теперь казанцы вполне могут продлить победную серию 3 декабря в домашнем матче против «Северстали».