Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Джастин Азеведо не полетел на выездную серию с «Ак Барсом»

При этом с командой отправился вратарь Джамиль Гарипов.

«Ак Барс» озвучил список хоккеистов, которые отправились на двухматчевую выездную серию. Казанцам предстоит сыграть с «Авангардом» (1 декабря) и «Нефтехимиком» (3 декабря).

Среди 25 игроков не нашлось места нападающему Джастину Азеведо. Ранее он пропустил домашнюю игру «регулярки» с «Северсталью». При этом на выезд отправился вратарь Джамиль Гарипов, который приходится братом вратарю «Авангарда» Эмилю Гарипову.

Вратари: Тимур Билялов, Джамиль Гарипов, Адам Рейдеборн.

Защитники: Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Никита Дыняк, Иван Емец, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко.

КВ
Лента новостей