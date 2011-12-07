Джастин Азеведо не полетел на выездную серию с «Ак Барсом»

«Ак Барс» озвучил список хоккеистов, которые отправились на двухматчевую выездную серию. Казанцам предстоит сыграть с «Авангардом» (1 декабря) и «Нефтехимиком» (3 декабря).

Среди 25 игроков не нашлось места нападающему Джастину Азеведо. Ранее он пропустил домашнюю игру «регулярки» с «Северсталью». При этом на выезд отправился вратарь Джамиль Гарипов, который приходится братом вратарю «Авангарда» Эмилю Гарипову.

Вратари: Тимур Билялов, Джамиль Гарипов, Адам Рейдеборн.

Защитники: Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Никита Дыняк, Иван Емец, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко.