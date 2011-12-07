Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Динамовки Казани закончили год разгромом «Заречья-Одинцово»

Волейболистки казанского «Динамо» на своей площадке на исходе года встречались с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово» и разгромили его – 3:0 (25:14, 25:22, 25:22).
Благодаря этой победе казанские динамовки поднялись на третье место в турнирной таблице.5 января казанское «Динамо» на выезде сыграет с «Ленинградкой».
КВ
Лента новостей