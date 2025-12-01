Средняя заработная плата в Казани превысила 105 тысяч рублей

По данным на девять месяцев текущего года, средний заработок на средних и крупных предприятиях столицы Татарстана увеличился на 18,2% и превысил отметку в 105 тысяч рублей в месяц.

Как сообщил заместитель руководителя Исполкома города Ильдар Шакиров, с учетом инфляции реальный рост доходов горожан составил 7,3%. Эта положительная динамика свидетельствует об устойчивом развитии экономики мегаполиса.

По словам Шакирова, социально-экономическая ситуация в Казани остается стабильной, а ключевые макроэкономические показатели продолжают демонстрировать поступательное развитие.