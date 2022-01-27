«Штамм омикрон излюбленно поражает детей»: как протекает ковид у маленьких татарстанцев

Сегодня в официальном Instagram-аккаунте Оперативного штаба РТ по противодействию распространению COVID-19 прошел прямой эфир на тему актуального для нынешнего состояния системы здравоохранения.

Спикеры обсудили особенности течения коронавирус у детей и о возможности повлиять на здоровье детей посредством вакцинации. Подробнее — читайте в материале «Казанских ведомостей».

«Столько COVID-положительных детей у нас еще не было»

В настоящее время в Татарстане наблюдается пик заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних. За два года пандемии в Детскую республикансаую клиническую больницу не поступало столько пациентов, сколько на сегодня день. По словам кандидата медицинских наук, врач-педиатра и детского пульмонолога ДРКБ Ильнур Закирова, сейчас республика находится на пике.

«Столько COVID- положительных детей у нас еще не было», — отметил он.

Новый штамм омикрон «излюбленно» поражает детей. Другие штаммы ковида в меньшей степени затрагивали детское население, добавил специалист. К примеру, уханьский и дельта-штамм были нацелены, прежде всего, вызвать тяжелое поражение легких у взрослых и привести к летальному исходу, то сейчас штамм преимущественно поражает детей и вызывает гриппоподобный синдром. «Сказать, что у детей болезнь протекает крайне тяжело — я не могу», — поделился Закиров.

При штамме омикрон стало меньше случаев болезни с поражением легких. Даже если поражение наступает, то занимает только КТ-1, то есть меньше 25%. «Детей, у которых ковид осложнялся пневмонией на фоне течения омикрона стало меньше» — объяснил врач.

«Однако случаи поражения все же наблюдаются. У нас есть девочка, у которой поражение легких составляет 48%, — добавил он.

Пульмонолог подчеркнул, что сейчас в больницу поступают ребята с высокой температурой, с бронхитом и судорожным синдромом. Последний из них раньше наблюдался крайне редко, но это объясняется тем, что количество пациентов стало больше.

Фото: © Ольга Полякова

«Ожирение — один из факторов риска тяжелого течения коронавируса»

В Детскую республиканскую клиническую больницу с симптомами коронавируса чаще всего поступают дети младенческого возраста. Однако в группе риска среди несовершеннолетних подростки находятся на первом месте, поделился врач.

«Основные группы детей, которые к нам поступают, — дети до года. Есть дети, которые попадают из родильного дома», — рассказал он. Малышей госпитализируют в том случае, если были эпизоды подъема температуры тела ближе к 39 градусам.

Ребята более старшего возраста попадают в больницу при длительном сохранении высокой температуры, либо при тревожных знаках. Такими врач назвал фебрильные судороги, отметив при этом, что неважно сколько лет ребенку, температура и стеноз гортани.

В группе риска по COVID-19 находятся дети с ожирением и с хроническими заболеваниями. По словам Закирова, дети, страдающие повышенной массой тела тяжело переносят инфекцию. Однако их не отправляют на искусственную вентиляцию легких, а подключают к кислородной поддержке. За все время пандемии только один подросток с такой болезнью находился на ИВЛ.

«Ожирение — один из факторов риска тяжелого течения» — отметил врач.

В основном к аппарату подключают ребенка с фоновыми заболеваниями и только в крайних случаях. На сегодняшний день в отделении больницы нет ни одного ребенка, находящегося на искусственной вентиляции легких, только на интенсивной терапии и кислородной поддержке.

Всего в данный момент лечение в стационаре проходят 80 детей.

Фото: © Василина Олейник

«Специфических особенностей у коронавируса нет»

С точки зрения врача, последнее «нашествие» коронавируса напоминает сезонные острые респираторные вирусные инфекции – это гриппоподобный синдром.

Большинство родителей беспокоит то, что заболевание вызывает высокий подъем температуры у ребенка и не сбивается стандартами лекарствами. Чаще всего обращаются в ДРКБ именно из-за этого, отметил Закиров.

«В целом у коронавирусной инфекции специфических особенностей нет. Единственное, что замечаем это гриппоподобный синдром с агрессивной температурой», — сказал он.

Если повышенная температура длится более трех дней, то стоит обратиться к специалистам. По словам пульмонолога, ребенок действительно более первые 72 часа. Первое время малыш кашляет, чихает, но если он бегает, кушает и за ним не наблюдается «красных значков», то должен проходить лечение дома под наблюдением участкового врача.

«У большинства детей больное состояние укладывается в 72 часа, дальше оно улучшается» — отмечает Закиров.

Также врач рассказал, что не у каждого ребенка проверят штамм ковида, а просто констатируем коронавирус. При усредненных показателях ставят диагноз сезонного ОРВИ, который проходит с температурой, катаральными симптомами.

По словам специалиста, стоит обратить внимание на мультисистемный воспалительный синдром, при котором могут поражать много органов. Одним из симптомов МВС он назвал жидкий стул и рвоту. Синдром возникает в ближайшие две недели после перенесенного ковида, даже в легкой форме.

Фото: © Василина Олейник

«После прививки ребенок не заразный»

В Татарстане начали вакцинацию среди младшего поколения. Несмотря на то, что прививочная кампания стартовала недавно, в Казани первую дозу уже получили 37 ребят, рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

По его словам, их количество будет увеличено, когда информация о прививках дойдет до родителей в полном объеме: «Это такие первые ласточки».

В свою очередь врач ДРКБ решил просветить мам и пап малышей на тему вакцинации. На сегодняшний день в России существует только одна вакцина — «Спутник М», которая рекомендована для детей с 12 лет.

«Это уменьшенная доза взрослой вакцины „Спутник V“. По инструкции, в препарате антигена меньше в 5 раз, что достаточно, чтобы сформировать иммунитет у ребенка», — рассказал Закиров.

Прививочная кампания проходит так же, как и у взрослых, с небольшим интервалом.

Фото: © Ольга Полякова

По мнению врача, вакцинируют детей именно с 12 лет, потому что в этом возрасте многие лекарства дозируются как для старших. Также в это время начинается подростковый период и организм ребенка рассматривается как приближенный ко взрослому.

Однако, если коронавирус станет сезонным заболеванием, как и ОРВИ, то возрастной диапазон вакцины сдвинется до 6 лет и моложе, считает специалист. После вакцинации реакция организма может сопровождаться теми же симптомами, что и у взрослых. После введения первой дозы первые трое суток могут наблюдаться озноб, ломота, поднятие температуры, слабость и местные проявления. «Ничего сверхнового ожидать не приходится», — резюмировал Закиров.

Также в поствакцинальном периоде есть возможность заболеть ковидом, так как нужен определенный промежуток времени, чтобы титр антител выработался. Однако сам привитый ребенок не представляет опасности окружающим. «Он не заразный», – акцентировал эксперт. .

При вакцинации есть лишь одно известное противопоказание — аутоиммунные заболевания. «Большого списка противопоказаний от введения вакцины на сегодняшний день нет. В основном есть определенные ограничения», –объяснил Ильнур Закиров.