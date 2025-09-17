Старт KDW-2025 дал Раис РТ Рустам Минниханов

В Казани дали старт одному из главных технологических событий года — международному форуму Kazan Digital Week. Уже в шестой раз выставочный комплекс «Казань Экспо» становится местом притяжения десятков тысяч специалистов со всего мира, собравшихся обсудить будущее цифровых технологий. В фокусе внимания в этом году оказался искусственный интеллект и его ключевая роль в технологическом прорыве.

Выбор Казани в качестве постоянной площадки для столь масштабного события не случаен. Республика на протяжении многих лет уверенно возглавляет рейтинги цифровизации, заслуженно считаясь одним из самых передовых IT-регионов России, где активно и успешно внедряются самые современные технологии.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, министр информации и телекоммуникаций в правительстве Сербии Борис Братина, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Выступая перед собравшимися, Рустам Минниханов тепло поприветствовал гостей и отметил, что с каждым годом форум набирает обороты и становится всё более масштабным. В этом году, по его словам, зарегистрировалось более 20 000 участников из 76 стран мира. Он выразил благодарность партнёрам и федеральному правительству за всестороннюю поддержку и подчеркнул, что именно искусственный интеллект стал центральной темой предстоящих дискуссий. Гостей ожидает насыщенная программа, включающая более 140 разноформатных мероприятий: от серьёзных конференций и стратегических сессий до динамичных хакатонов и даже зрелищной битвы роботов.

Борис Братина, в свою очередь, поделился впечатляющими успехами своей страны в области цифровизации. Он рассказал, что более двух миллионов сербов активно и регулярно пользуются национальным порталом государственных услуг, что уверенно выводит страну в число европейских лидеров в этой сфере. Особое внимание, по его словам, Сербия уделяет вопросам кибербезопасности. Господин Братина также воспользовался возможностью и пригласил всех присутствующих на всемирную выставку Экспо-2027, которая пройдет в Белграде, выразив твердую надежду на значительное укрепление партнёрства с Россией.

Олег Качанов, представляющий федеральное Министерство цифрового развития, отметил безусловно международный статус форума и его огромную важность для всего отечественного и мирового IT-сообщества. Он отдельно обратил внимание на обширную выставку стартапов, где представлены более 200 перспективных проектов из 17 стран, что делает казанскую площадку уникальным местом для поиска прорывных решений и надежных партнёров.

Кульминацией церемонии стал символический обратный отсчет и торжественный старт работы выставки и деловой программы. Рустам Минниханов в сопровождении высоких гостей и республиканских чиновников осмотрел экспозицию выставки, на которой были представлены инновационные решения и технологии, разработанные как в Татарстане и России, так и в других странах.

Kazan Digital Week — это далеко не только лекции, панельные дискуссии и обмен мнениями. Это, прежде всего, огромная интерактивная площадка, где каждый посетитель может увидеть своими глазами реальные примеры успешного внедрения искусственного интеллекта в бизнес и государственное управление, погрузиться в мир блокчейна и криптовалют на специализированном форуме, стать зрителем захватывающих соревнований роботов и турниров по кибербезопасности, а также посетить ярмарку вакансий от ведущих IT-компаний и пообщаться с создателями будущего. Форум продлится несколько дней, и всё это время он будет оставаться главной точкой притяжения для всех, кто интересуется технологиями и digital-будущим.