Сто лет назад состоялось открытие воздушного сообщения между Казанью и Москвой

2024 год - юбилейный для гражданской авиации республики: 100 лет назад в Казани была построена аэростанция. Первый пассажирский рейс между Москвой и Казанью ознаменовал собой новую эру в жизни татарстанцев.

Вскоре впервые самолетом из Казани в Москву была отправлена почта. Открытие воздушной линии Москва - Казань состоялось в основном благодаря силам и средствам Общества друзей воздушного флота Татарии и стало «очередным достижением Союза Республик в деле строительства и развития Красного воздушного флота», - писала «Красная Татария». Рейс Нижний Новгород - Казань считали началом прокладывания новой воздушной магистрали, которая соединит в будущем Европу и Дальний Восток.

В казанской прессе 100 лет назад 26 июня вышла статья об открытии аэропорта в Казани, а двумя днями ранее в Казань прибыл самолет системы «Юнкерс» №10, принадлежавший обществу добровольного воздушного флота «Добролет». Плацдармом для будущей аэростанции послужила земля между селом Горки и деревней Аметевкой (так в документе), а под ангары решили использовать постройки заброшенного кирпичного завода. Аэростанцию Казань с 22 мая 1924 года возглавлял инженер-консультант, уполномоченный СНК ТАССР по авиации Николай Михайлович Бычков. Под его руководством велось строительство аэростанции.

Афиша Общества друзей воздушного флота Татарской республики. 1924 г. Госархив РТ

Архивные документы, хранящиеся в ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан», доносят до нас атмосферу того времени. В личном деле Н.М.Бычкова хранится заявление начальнику автобазы Совнаркома Татреспублики от ассистента при кафедре прикладной механики по отделу воздухоплавания и авиации Казанского политехнического института, военного летчика: «Имея практический стаж, боевой опыт, теоретические знания в области авиационного дела, прошу о прикомандировании меня к автобазе Татсовнаркома для работ по организации авиационного отдела автобазы. Окончил Николаевское военно-инженерное училище, Гатчинскую высшую авиационную школу и был впоследствии инструктором курса воздухоплавания при Николаевской военно-инженерной академии. Находился 2 года на Австрийско-Германском фронте в 7-м авиационном отряде истребителей. Два раза контужен. Затем служил летчиком 4-й Петроградской дивизии Красного рабоче-крестьянского флота и инструктором Казанской высшей авиационной школы. Военный летчик Н.Бычков».

План участка, выделенного аэродрому из земель крестьян с. Горки и дер. Аметевки. 1923 г. Госархив РТ

По трагической случайности спустя месяц после открытия аэродрома Бычков погибает в авиакатастрофе, и 23 июля аэростанции присваивают его имя. С 1931 года аэродром принимает все меньше рейсов и наконец прекращает свою деятельность в связи со строительством нового аэропорта восточнее города и переносом туда регулярных авиалиний. Среди местных жителей новый аэропорт потом стали называть аэродромом на Арском поле. Он продолжал действовать вплоть до 2001 года.

Лейсан Низаметдинова,

Людмила Кузнецова,

сотрудники

ГБУ «Государственный

архив Республики Татарстан»