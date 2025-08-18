В Казани расширяется сеть «умных» светофоров для повышения безопасности дорожного движения

В 2025 году Казань продолжает модернизацию дорожной инфраструктуры: в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» 13 новых светофорных объектов будут интегрированы в интеллектуальную транспортную систему (ИТС). Это позволит оптимизировать транспортные потоки и снизить аварийность на улицах города. О планах по развитию цифровых технологий в дорожном хозяйстве сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на традиционном оперативном совещании.

Национальный проект охватывает широкий спектр задач — от ремонта дорожного полотна до внедрения инновационных решений в управлении трафиком. В Татарстане его реализация ведется через шесть региональных программ, одна из которых — «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» — отвечает за цифровизацию светофоров.

На сегодняшний день 242 из 515 светофоров Казани работают в адаптивном режиме, автоматически подстраиваясь под плотность потока машин. Они управляются из единого центра Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). В ближайшее время к ней присоединятся еще 13 перекрестков.

Для мониторинга обстановки на дорогах город использует 783 транспортных детектора и 333 камеры видеонаблюдения. Особое внимание уделяется безопасности пешеходов: в Казани уже действуют 42 проекционных перехода, подсвечивающих зебру в темное время суток, а 35 светофоров оборудованы голосовыми модулями «Триоль», помогающими слабовидящим людям ориентироваться на улицах.

По словам Шакирова, внедрение интеллектуальных систем не только сокращает заторы, но и делает городскую среду комфортнее для всех категорий участников движения. В ближайшие годы Казань планирует продолжить цифровую трансформацию транспортной сети в рамках стратегии развития «умного города».