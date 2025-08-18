В Альметьевском районе новый руководитель возглавил Управление гражданской защиты

18 августа 2025  08:47

Рустам Сафин назначен начальником муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Альметьевского муниципального района». Церемония представления нового руководителя состоялась под руководством заместителя главы района Розы Афлятуновой.

Как отметила Афлятунова, профессиональный опыт Сафина позволит эффективно решать задачи в сфере гражданской обороны. «Мы уверены, что его компетенции и управленческие качества помогут добиться значимых результатов в обеспечении безопасности жителей района», — подчеркнула она.

Рустам Сафин имеет многолетний опыт работы в нефтехимической отрасли, пройдя путь от рядового специалиста до руководителя подразделений в ведущих предприятиях региона, включая НГДУ «Альметьевнефть» и АО «Булгарнефть». На предыдущем месте работы он возглавлял производственно-технический отдел «Булгарнефти».

