В Татарстане вырос спрос на электронное оформление жилой недвижимости

За первые шесть месяцев 2025 года жители Татарстана подали почти 90 тысяч электронных заявлений на регистрацию и учет объектов жилой недвижимости через Росреестр. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было зафиксировано 76,6 тысяч обращений, рост составил 16,4%.

Структура заявлений:

Регистрация прав собственности – свыше 71 тысячи обращений;

Постановка на кадастровый учет – более 13,8 тысяч;

Комплексная процедура (одновременная регистрация прав и кадастровый учет) – 4,2 тысячи.

Почти 90% заявлений были рассмотрены в ускоренном режиме – решение принималось в течение одного рабочего дня, хотя по закону сроки могут достигать 3–5 дней.

Лилия Бурганова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану, отметила:

«В нашем регионе большинство объектов жилой недвижимости – квартиры, частные дома, дачи, гаражи и другие хозяйственные постройки – можно оформить всего за сутки. Ускорение процедур – ключевая задача ведомства, которая делает услуги Росреестра более комфортными и доступными для граждан».