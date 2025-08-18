В Казани сменился руководитель «Казанских электрических сетей»

news_top_970_100
Город
18 августа 2025  09:28

На еженедельном совещании глава Казани Ильсур Метшин представил нового директора МУП «Казанские электрические сети». Им назначен 38-летний Руслан Касымов, ранее возглавлявший «Чистопольские электрические сети».

Как отметил мэр, новый руководитель имеет солидный профессиональный опыт, пройдя путь от рядового инженера до топ-менеджера энергетической компании. «Несмотря на молодой возраст, он обладает необходимыми компетенциями для управления такой ответственной структурой», – подчеркнул Метшин.

Особое внимание было уделено стратегической важности предприятия, обеспечивающего бесперебойное энергоснабжение столицы Татарстана. Мэр напомнил о масштабной работе, проведенной в преддверии крупных международных мероприятий, и выразил уверенность, что новый руководитель продолжит развитие предприятия.

Руслан Касымов является выпускником казанского вуза, что, по словам градоначальника, должно способствовать его скорейшей адаптации. «Уверен, что ваша профессиональная подготовка и связь с городом помогут успешно реализовать все поставленные задачи», – обратился Метшин к новому руководителю.

news_right_column_240_400
Новости
В Казань инвестировали 76 млрд рублей на реализацию национальных проектов за пять лет
В РТ ремонтируют дорогу в Высокогорском районе Каменка – Дубъязы – Большая Атня
В июле в Казани продажи квартир в новостройках выросли на 27%
На выходных в Казани ГАИ провела рейд в центре города
В Казани приближаются к завершению работы по рекультивации иловых полей
В Казани расширяется сеть «умных» светофоров для повышения безопасности дорожного движения
В Татарстане вырос спрос на электронное оформление жилой недвижимости
В Казани сменился руководитель «Казанских электрических сетей»