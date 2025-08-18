В Казани сменился руководитель «Казанских электрических сетей»

На еженедельном совещании глава Казани Ильсур Метшин представил нового директора МУП «Казанские электрические сети». Им назначен 38-летний Руслан Касымов, ранее возглавлявший «Чистопольские электрические сети».

Как отметил мэр, новый руководитель имеет солидный профессиональный опыт, пройдя путь от рядового инженера до топ-менеджера энергетической компании. «Несмотря на молодой возраст, он обладает необходимыми компетенциями для управления такой ответственной структурой», – подчеркнул Метшин.

Особое внимание было уделено стратегической важности предприятия, обеспечивающего бесперебойное энергоснабжение столицы Татарстана. Мэр напомнил о масштабной работе, проведенной в преддверии крупных международных мероприятий, и выразил уверенность, что новый руководитель продолжит развитие предприятия.

Руслан Касымов является выпускником казанского вуза, что, по словам градоначальника, должно способствовать его скорейшей адаптации. «Уверен, что ваша профессиональная подготовка и связь с городом помогут успешно реализовать все поставленные задачи», – обратился Метшин к новому руководителю.