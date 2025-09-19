Стоимость игроков «Рубина» по версии Transfermarkt выросла

19 сентября 2025  15:12
Эдгар Витковский

Авторитетный портал Transfermarkt провёл сентябрьское обновление цен футболистов в РПЛ. Сразу девять игроков «Рубина» прибавили в цене и ни один не подешевел. Рекордный рост в процентном соотношении продемонстрировал Никита Лобов, рыночная стоимость которого поднялась на 100% с 150 до 300 тысяч евро. В денежном эквиваленте максимальный рост показал Мирлинд Даку, подорожавший на 2 млн евро.

Также были пересмотрены рыночные стоимости вратаря Евгения Ставера (+300 тысяч), защитников Ильи Рожкова (+1 млн евро) и Егора Тесленко (+500 тысяч), полузащитников Велдина Ходжи (+500 тысяч), Угочукву Иву (+500 тысяч), Богдана Йочича (+200 тысяч) и Александара Юкича (+300 тысяч).

Совокупная трансферная стоимость «Рубина» поднялась до 45,1 млн евро. Казанский клуб обогнал по этому показателю «Ростов» (40 млн) и вышел на седьмое место в лиге.

