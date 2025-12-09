Стоимость проезда в наземном транспорте Казани вырастет до 46 рублей с 2026 года

9 декабря 2025  10:29

С нового года в Казани произойдет повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Согласно постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам, разовая поездка в автобусах, трамваях и троллейбусах будет стоить 46 рублей.

Это на три рубля дороже действующего тарифа, который составляет 43 рубля. При оплате проездным билетом на 100 поездок стоимость одной поездки будет ниже — 36 рублей.

Аналогичное повышение коснется и казанского метрополитена. В соответствии с решением Кабинета министров РТ, с 1 января 2026 года цена проезда в подземке также составит 46 рублей.

