Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности выросли вдвое

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин. Он уточнил, что с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года будет организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и усиление боевых расчетов. Будет задействовано более 2 тысяч сотрудников с привлечением более тысячи единиц техники.

Спикер проинформировал, что в Татарстане с начала года произошло 3655 пожаров, что на 11% меньше, чем в прошлом году. В этом году в результате пожаров погибли 122 человека, в том числе пятеро детей. Травмы различной степени тяжести получили 167 человек, что почти на 14% меньше, чем в 2024 году.

На мероприятии также сообщили, что в Татарстане запустить салют можно будет на 880 специальных площадках. В Казани такие площадки находятся на Нижней Зареченской дамбе в районе перекачивающей станции, на майдане по улице Гаврилова, напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще поселка Мирного, а также на территории рядом с ипподромом между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

По инициативе Главного управления МЧС России по РТ Кабинетом министров РТ вынесено постановление о введении на территории республики с 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года особого противопожарного режима. Предусмотрены ограничительные меры по использованию пиротехнических изделий и принятие превентивных мер, направленных на предупреждение пожаров.

Постановлением вводятся ограничения по применению пиротехники в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и в пределах 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, дорог, объектов с массовым пребыванием людей.

На время действия особого противопожарного режима штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличены вдвое. Для граждан сумма может достигать 20 тысяч руб­лей, а для юридических лиц - 800 тысяч рублей.

Специалисты МЧС напоминают о важных правилах безопасности при обращении с пиротехникой. Покупать ее следует только в специализированных магазинах, обязательно проверяя наличие сертификата, срок годности и целостность упаковки. Хранить фейерверки нужно в сухом месте в оригинальной коробке, подальше от нагревательных приборов и без доступа солнечных лучей или влаги. Категорически запрещено использовать пиротехнику в помещениях, а также запускать салюты и петарды с балконов или из окон.