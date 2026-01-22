Студентам татарстанских колледжей рассказывают о преимуществах службы в ВБС

Сотрудники Татарстанского военного комиссариата посещают учебные заведения, чтобы рассказать о новой и перспективной возможности — службе по контракту в современных Войсках беспилотных систем. Эта инициатива призвана привлечь молодых и технически грамотных специалистов в одну из самых динамично развивающихся областей современной армии.

«Год за год»: особая форма контракта

Офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев объясняет, что контракт в этом роде войск имеет уникальные условия. Ключевое преимущество для призывников — возможность заменить обязательный год срочной службы на год службы по контракту в Войсках беспилотных систем.

«Контракт заключается на определенный срок и не продлевается автоматически, — отмечает Горячев. — После обучения от полутора до трех месяцев военнослужащий приступает к обязанностям, а по окончании срока контракта получает статус ветерана боевых действий со всеми положенными льготами и выплатами».

Войска нового поколения

Войска беспилотных систем (БПЛА) были официально созданы в ноябре 2025 года. Их задача — централизованное управление всем спектром беспилотной техники: от авиационных комплексов, подобных знаменитым «Гераням», до наземных дронов «Странник» и морских безэкипажных катеров.

Обучение будущих операторов, продолжительностью не менее двух месяцев, будет проходить в учебных центрах соседних с Татарстаном регионов. Интересно, что у любителей компьютерных игр часто есть преимущество: развитая мелкая моторика и привычка к сложным интерфейсам позволяют им быстрее осваивать управление дронами.

Велики и шансы, и поддержка

Попасть на службу в эти войска стремятся многие, и у жителей Татарстана для этого есть весомые дополнительные стимулы. С 1 января 2026 года единовременная выплата для заключающих контракт с Минобороны РФ в республике достигла 2,9 млн рублей — это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. Выплата складывается из 2,5 млн рублей из бюджета Татарстана и 400 тысяч рублей от федерального министерства.

Кроме того, в республике действует почти три тысячи различных мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей.

Как стать частью команды?

Для желающих узнать подробности или начать процедуру отбора в Татарстане работает несколько каналов связи:

Горячая линия: позвоните по короткому номеру 117 и нажмите клавишу 4, чтобы попасть на специальную линию для Войск беспилотных систем.

Пункт отбора в Казани: ул. Аэропортовская, 1/40, телефон (843) 221-44-52.

Централизованный call-центр для жителей других регионов: 8-800-222-59-00.

Информационный портал: подробности о льготах, выплатах и условиях службы можно найти на сайте heroes-tatarstan.ru.