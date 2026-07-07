Студотряды Татарстана освоили новую водную специальность

В республике появилось свежее направление для бойцов студенческих отрядов – теперь они могут попробовать себя на речном флоте. 32 курсанта Института морского и речного флота уже приступили к практике в качестве рулевых-мотористов и матросов на судах АО «Флот Республики Татарстан».

Студенты со второго курса после сдачи экзаменов и получения рабочих дипломов заступают на вахту в машинном отделении или у штурвала – следят за курсом, обслуживают механизмы, участвуют в ремонте и поддержании порядка на судне. Всё это происходит под контролем наставников, что позволяет совмещать теорию с реальной работой.

Соглашение о сотрудничестве между Республиканским центром студотрядов и казанским филиалом ВГУВТ подписали ещё в апреле на молодёжном форуме. Как отметил директор центра Василий Ислаев, расширение направлений – одна из приоритетных задач. Традиционно студенты массово работали проводниками на железной дороге (ежегодно в Татарстане – более 500 человек), и теперь к этому добавился водный транспорт. В 2025 году на транспортных объектах по всей стране трудились свыше 22 тысяч бойцов РСО, но речников среди них не было. Новый сезон исправляет это упущение. Курирует отряды Минмолодёжи РТ в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».