Суббота 1 ноября станет сокращенным рабочим днем

Специалисты напоминают работникам с пятидневным графиком о сокращении продолжительности труда в субботу, 1 ноября. Согласно разъяснениям эксперта РАНХиГС Татьяны Подольской РИА Новости , этот день приобретает статус предпраздничного в связи с переносом выходного.

В соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, продолжительность работы в такие дни уменьшается на один час. Официальный выходной с субботы 1 ноября перемещается на понедельник 3 ноября, формируя для трудящихся особый режим работы в начале ноября.

Календарь предстоящих дней выстраивается следующим образом: после сокращенной субботы сотрудников ожидает длинный выходной период, включающий перенесенный день отдыха 3 ноября и официальные праздники — День народного единства 4 ноября и День конституции Татарстана 6 ноября. Фактически рабочая деятельность возобновится лишь в среду 5 ноября, образуя уникальную трехдневную трудовую неделю с 5 по 7 ноября.