Суд обязал собственника земли в Альметьевске выплатить 2 млн за экологический ущерб

Частный землевладелец в Альметьевске по решению суда обязан компенсировать более 2 миллионов рублей ущерба, причиненного окружающей среде в результате несанкционированного складирования отходов. Причиненный почве вред был оценен экологами в 2 млн 39 тысяч рублей.

Как сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, инспекторы Юго-Восточного территориального управления обнаружили на улице Ризы Фахретдина свалку площадью 4,4 тысячи квадратных метров. Установлено, что земельный участок, где было организовано несанкционированное складирование, принадлежит физическому лицу.

После выявления нарушения министерство направило собственнику предостережение и претензию, а затем обратилось с исковым заявлением в Верховный суд Республики Татарстан. Суд первой инстанции полностью поддержал позицию экологов.

Несогласный с решением владелец участка подал апелляционную жалобу в Кассационный суд общей юрисдикции в Самаре. Однако высшая инстанция также встала на сторону Министерства, оставив решение о взыскании многомиллионного ущерба в силе.