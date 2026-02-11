Судебные приставы РТ взыскали в пользу детей 4 млрд алиментов за год

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по РТ подвели итоги работы за 2025 год. Для ведомства он стал знаковым - отметили 160-летие со дня образования института судебных приставов в России и переехали в новое современное здание.

За год на исполнении приставов республики находилось почти 2,8 миллиона дел. По итогам работы завершено 1,5 миллиона исполнительных производств, а общая сумма взысканных средств составила колоссальные 68 миллиардов рублей.

Из них 22 миллиарда рублей были возвращены взыскателям. Для сравнения: 5,6 миллиарда из этой суммы получили на руки обычные граждане, а 14,2 миллиарда - юридические лица. Бюджет страны пополнился на 2,8 миллиарда рублей, включая 1 миллиард исполнительского сбора.

Одним из главных социальных приоритетов оставалась защита прав детей. Судебным приставам удалось взыскать на содержание несовершеннолетних рекордные 4 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда больше, чем в 2024 году. Для борьбы со злостными неплательщиками было возбуждено 1044 уголовных дела. Благодаря комплексу мер, включая ограничение прав на вождение автомобиля для тысяч должников, удалось обеспечить высокий - 94,5% - уровень реализации прав детей на алименты.

Особое внимание уделялось поддержке участников специальной военной операции и их семей. В 2025 году по их заявлениям было приостановлено около 43 тысяч исполнительных производств на сумму 3 миллиарда рублей, полностью прекращено еще почти 13 тысяч дел.

Параллельно с финансовой работой приставы обеспечивали безопасность и порядок в судах. Они выявили более 1800 запрещенных предметов при досмотрах, обеспечили безопасность тысяч судебных заседаний и доставили в суды с почти стопроцентной результативностью более 4,5 тысячи граждан, уклонявшихся от явки. Также была продолжена работа по выдворению из страны иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.

Технологии стали верным помощником в работе. Доля электронных исполнительных документов превысила 64%, а через портал «Госуслуги» было оказано почти 97 тысяч услуг. Качество работы подтверждает и статистика обращений граждан: их число снизилось на 43% по сравнению с предыдущим годом, что говорит о повышении прозрачности и доступности службы.