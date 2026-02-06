Судебные приставы Татарстана взыскали 22 млрд рублей за год

В Казани состоялось подведение итогов работы Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан за 2025 год. Основным результатом года стало взыскание в пользу граждан и организаций 22 миллиардов рублей.

Всего на исполнении у приставов в течение года находилось около 2,8 миллиона исполнительных производств, из которых завершено 1,5 миллиона на общую сумму 68 миллиардов рублей. В пользу физических лиц взыскано 5,6 миллиардов рублей, в пользу юридических лиц — 14,2 миллиарда. В бюджет страны перечислено 2,8 миллиарда рублей, включая 1 миллиард исполнительского сбора.

Особое внимание служба уделяла защите прав детей. По итогам года на содержание несовершеннолетних взыскано 4 миллиарда рублей — на 1,2 миллиарда больше, чем в 2024-м. За уклонение от уплаты алиментов возбуждено 1 044 уголовных дела. Уровень реализации прав детей на алиментные выплаты составил 94,5%.

На особом контроле находились вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей. В 2025 году было приостановлено около 43 тысяч исполнительных производств на сумму 3 миллиарда рублей и прекращено 12 871 производство на 922 миллиона рублей.

В рамках обеспечения порядка в судах приставы выявили более 1,8 тысячи предметов, запрещённых к проносу, и выполнили более 17,8 тысячи заявок на обеспечение безопасности судей, участников процессов и своих сотрудников. За год выдворено из страны 1 538 иностранных граждан.

Служба активно использует современные меры воздействия на должников. В течение года было вынесено 14,4 миллиона постановлений о наложении ареста на счета, 264 тысячи постановлений об ограничении выезда за рубеж. Почти 7 тысячам должников ограничили право управления транспортом, из них более 80% — за неуплату алиментов.

Продолжается цифровизация службы. Доля исполнительных документов, поступивших в электронном виде, достигла 64,1%. Через портал Госуслуг оказано почти 97 тысяч услуг, а уровень удовлетворённости граждан превысил 99%. Количество обращений от жителей снизилось на 43% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о повышении прозрачности и качества работы.

Главное управление ФССП России по РТ отметило 2025 год, который стал юбилейным — 160 лет со дня образования института судебных приставов в России.

