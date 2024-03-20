Свияжск - портал в историческое прошлое

Это было видно по автомобильной пробке, растянувшейся в обе стороны насыпного проезда на несколько километров, что совсем не удивительно, учитывая живописность этой местности и насыщенную программу праздника. Здесь помимо традиционных песен и хороводов, без которых нельзя представить Масленицу, были богатырские забавы, ремесленные, кулинарные и другие мастер-классы.

Процессия выдвинулась с соломенным чучелом с песнями и танцами от Успенской площади до Рождественской. Единой сцены не было - приглашенные самодеятельные коллективы выступали в самых разных локациях, то есть где придется. Собравшихся сжигать чучело сопровождали лесные чудища и другие персонажи в устрашающих масках, задачей которых, очевидно, было прогнать зиму.

Здесь же на ярмарке продавались символы Масленичной недели - блины с разной начинкой по цене от 150 рублей за штуку. Разумеется, были представлены и другие угощения. Главный недостаток местной торговли - отсутствие возможности расплатиться банковской картой. Далеко не у всех кошельки туго набиты наличностью. А попытки расплатиться онлайн-переводом приводили к огромным очередям.

Финал Масленицы был предсказуем - сожгли чучело.

В этом благодатном месте, где стоят величественные православные храмы, сумели соединить строгие христианские мотивы и чисто языческий праздник. А все благодаря тому, что в Свияжске бережно хранят самые разные народные традиции. Как это делается, очень заинтересовало журналиста.

Кузнец из Казани предлагал собственные кованые изделия. Вопрос, как сегодня выживает древнее кузнечное искусство, привел Алексея в замешательство. «Выживаем как-то. А как - даже не представляю», - пожал плечами он. По словам кузнеца, если хотя бы один из 100 проходящих мимо людей что-то купил, то бизнес вышел бы на уровень самоокупаемости. Но, увы, пока только смотрят.

А вот продающая изделия из глины в гончарной мастерской Елена настроена куда более оптимистично. Она считает, турпоток в Свияжске настолько велик, что можно не только выжить, но и заработать. Особенно после того, как по указу главы республики 17 февраля 2010 года был создан фонд «Возрождение». Его основной задачей стало сохранение и воссоздание памятников истории и культуры Татарстана, включая Болгар и остров-град Свияжск. Благодаря фонду Свияжск ожил и, по словам Елены, в дома провели газ. А на острове кратно увеличилось число туристов.

Внимание журналиста привлекла группа казаков, охранявших порядок на праздничном мероприятии. Атаман регионального отделения общероссийского общественного объединения «Казачество России» войсковой старшина Владислав Храменков рассказал, что они самые что ни на есть аутентичные представители этого сословия. Существует их организация за счет пожертвований. Главные задачи - возрождение казачества и воспитание подрастающего поколения в патриотическом духе через лекции, кружки и в первую очередь через личный пример. Храменков сообщил, что в казаки берут с 18 лет. Нет никаких ограничений ни по конфессиональной, ни по национальной принадлежности. Например, на востоке страны есть даже казаки-буддисты. Единственное условие - быть порядочным человеком: не пьянствовать, не обижать никого, любить Отечество и в любую минуту быть готовым встать на защиту Родины. На «Свияжской Масленице» охранные функции казаков ограничивались лишь профилактикой правонарушений. Но, как подметил атаман, само их присутствие на празднике здорово дисциплинирует публику.

Фольклорный коллектив «Матрешки» из Нижних Вязовых Зеленодольского района присутствует на любых мероприятиях в Свияжске. Участницы коллектива очень любят исполнять народные песни и используют каждую возможность продемонстрировать свое искусство. Их художественный руководитель Гузель Файзуллина считает, что сохранить народные традиции можно только через приобщение к ним новых поколений. Поэтому участницы ансамбля стараются привлекать к своему творчеству внуков. И тем очень нравится петь народные песни.

Семья Орловых - Павел, Оксана и шестилетний Сережа - приехали в Свияжск из далекой Тюмени. Они купили тур в Казань, а уже на месте решили не упускать момент и побывать на настоящей Масленице. И надо заметить, она их не разочаровала. Особенно веселился Сережа, взобравшись на высокую снежную гору вместе с другими ребятами. Его родители наслаждались аутентичностью окружающей обстановки. Оксана сказала, что нигде и никогда не встречала настолько глубокого погружения в русские традиции. Она как будто попала в далекое прошлое.