Мечети, храмы и театры: как в Татарстане возвращают к жизни памятники архитектуры

Мечеть в Айбаше с износом 58 процентов, деревянная церковь в Верхнем Багряже, храм Николы Тульского, возрождённый из руин, и здание бывшего Дома учёных — всё это памятники Татарстана, которые обрели вторую жизнь в 2026 году. О том, как в республике возвращают историю, рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на брифинге в Кабмине РТ.

В этом году в Татарстане завершены работы на нескольких значимых объектах. В селе Айбаш Высокогорского района после масштабной реставрации открылась мечеть начала XX века — уникальный памятник деревянного зодчества. Физический износ здания составлял 58 процентов, но сегодня его исторический облик полностью восстановлен. В июне распахнула двери после реставрации деревянная церковь XIX века в селе Верхний Багряж Заинского района.

Особое место в списке возрождённых объектов занимает здание на улице Бутлерова, 30, где теперь располагается офис татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества». Построенное в 1889 году как Александринский детский приют, позже оно стало известным Домом учёных. Менее чем за полгода здание отремонтировали: обнажили историческую кладку из красного кирпича, восстановили дубовые перила и кованые лестницы, установили пандусы и лифт.

В этом году два казанских храма освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Петропавловский собор, отметивший 300-летие со дня освящения, полностью отреставрирован: обновлены фасады, кресты, кровля, восстановлены галереи, малый придел и роспись нижнего храма. А храм Николы Тульского в Богородицком монастыре, находившийся практически в руинах, воссоздан заново по архивным данным и историческим чертежам.

В историческом центре Казани продолжаются масштабные работы по реконструкции здания Казанского театра юного зрителя на улице Островского. Особое внимание уделяется зрительному залу — историческому центру бывшего Восточного клуба. После завершения работ здесь откроется современная театрально-культурная площадка с тематическими зонами и интерактивными экспозициями.

Начата реставрация Дворца пионеров и школьников на улице Галактионова. Уже укреплены фундаменты, восстановлены карнизы и кровля, ведутся фасадные работы. Здание музыкального училища на улице Жуковского также готовится к реставрации после противоаварийных работ. На Кремлёвской, 9 продолжается реставрация здания Министерства образования и науки — исторического дома Каменевых-Крупенниковых, где уже очистили фасады, укрепили стены, восстановили маскароны и вазоны. Полностью завершена реставрация здания главпочтамта на Кремлёвской, 8, а также отремонтирована кровля бывшего Губкома РКП(б) на улице Карла Маркса.

Особое внимание уделяется восстановлению объектов в районах республики. В Буинске и Мамадыше продолжаются работы на исторических зданиях. В селе Карадуван Балтасинского района реставрируют бывшую гостиницу Муртазы бая, где откроется Музей истории Сибирского тракта. В Кукморе восстанавливают контору фабрики братьев Комаровых — в историческом здании планируют открыть музей валенок.

В этом году начато возрождение двух памятников деревянного зодчества: мечети 1742 года в деревне Асан-Елга Кукморского района и Казанско-Богородицкой церкви XVIII века в селе Большое Фролово Буинского района. Комитет продолжает проект «Сохраняем вместе», который позволяет каждому желающему внести личный вклад в восстановление религиозных святынь.

На территории Казанского Кремля начаты работы на четырёх участках крепостных стен. Идёт укрепление грунтов, восстановление арок и боевых печур. Начался ремонт кирпичной кладки башни Сююмбике. В Болгарах стартовали работы на четырёх объектах всемирного наследия ЮНЕСКО: Никольской церкви, Чёрной палате, Монастырском погребе и мавзолеях.