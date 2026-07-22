В Харбине открылась выставка о связях Татарстана и Китая

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Россия/Мир
22 июля 2026  11:17

В Харбине (КНР) начались торжества, приуроченные к 25-летию Договора о добрососедстве между РФ и КНР. В честь юбилея здесь открылась экспозиция, посвященная межрегиональному диалогу двух стран.

Отдельный стенд отвели под историю экономического партнерства республики и китайской провинции Хэйлунцзян. Экспозиция напоминает о бизнес-форуме 2019 года, когда стороны подписали ключевые соглашения. Сейчас в КНР работает делегация Татарстана, в которую вошли представители власти, муниципалитетов и медиа.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, участвовавший в тех переговорах, подчеркивает, что Москва и Пекин делают особую ставку на развитие прямых контактов между регионами. Текущий и будущий годы официально объявлены Годами межрегионального сотрудничества России и Китая.

Очередным этапом этого диалога станет четвертый форум «РОСТКИ», который пройдет в Казани с 16 по 19 августа.

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В Харбине открылась выставка о связях Татарстана и Китая
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