Так ли страшен сифилис в 21 веке?

Как болеют этой болезнью сейчас, рассказала заслуженный врач республики Татарстан Гузель Вафина

Фото предоставлено ГАУЗ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики"

Сифилис известен со времен Гиппократа. В литературе описываются эпидемии сифилиса в Европе в древние века. Меняются времена и проявления сифилиса, лечение. Не проваливается нос у человека, не лечат сифилис ртутью, как раньше. Но болезнь не становится менее пугающей.

В последние годы в РФ резко возросла заболеваемость сифилисом, особенно в ряде регионов, таких, как: Москва, Республика Тыва, Калужская, Томская области, Ненецкий автономный округ. Самый низкий показатель в Республике Калмыкия. Заболеваемость в Республике Татарстан ниже среднероссийского показателя, однако, за 10 месяцев 2023г. в сравнении с тем же периодом 2022г. заболеваемость сифилисом выросла на 26%, по г. Казань на 34%.

Портрет больного сифилисом в Республике Татарстан: чаще всего это мужчина в возрасте от 40 лет, неработающий, без высшего образования (из исследования исключили иностранных граждан).

Ведущие специалисты дерматовенерологической службы Российской Федерации, Республики Татарстан отмечают ряд причин, способствующих росту заболеваемости сифилисом.

В первую очередь, это миграция населения, как внешняя, так и внутренняя. Казань - это крупный мегаполис с развитой инфраструктурой, экономикой, притягивающий к себе трудовых мигрантов из разных стран. Доля их в заболеваемости сифилисом составляет 20%. Туристические потоки в Казань велики, что также отражается на динамике роста.

Во-вторых - годы пандемии по коронавирусной инфекции также сказались на сифилисе. Сократилась плановая медицинская помощь, уменьшилось количество проведенных лабораторных исследований на сифилис населения.

В-третьих, группы высокого поведенческого риска также вносят свой вклад в заболеваемость сифилисом. Это женщины и мужчины с низкой социальной ответственностью, лица, страдающие алкоголизмом, потребители наркотиков, лица без определенного места жительства. Настораживает вовлечение в число заболевших сифилисом мужчин, предпочитающих секс с мужчинами. Часто в разговоре с врачом пациент признается о сексе в состоянии алкогольного опьянения, при этом он не помнит даже имени своей случайной партнерши.

В тех городах, где частные медицинские центры, выявляя больных сифилисом, не направляют их в кожно-венерологические диспансеры, также происходит неправильная регистрация, статистика, несвоевременно проводятся противоэпидемические мероприятия.

Надо отметить, что в последние годы сифилис претерпел изменения. Все больше отмечаются поздние скрытые формы. Человек, не видя никаких кожных высыпаний, считает себя здоровым и не идет к врачу. А ведь сифилис чреват осложнениями со стороны внутренних органов, сердечно-сосудистой системы. Регистрируются случаи поражения сифилисом нервной системы, сердечно-сосудистой системы.

Ежегодно выявляется сифилис у беременных женщин, которые в случае несвоевременной диагностики и лечения, могут внутриутробно передать сифилис своему потомству. Также в стране регистрируются случаи сифилиса у детей, подростков и врожденный сифилис.

Что должно насторожить человека, имеющего внебрачные или случайные связи?

Появление кожных высыпаний на половых органах, коже туловища или конечностей, увеличение лимфатических узлов, выпадение волос, появление сифилитической ангины…



Согласно нормативным документам, в Республике Татарстан проводится лабораторная диагностика на сифилис при обращении за медицинской помощью населения по клиническим и эпидемиологическим показаниям, в том числе при госпитализации, обследуются все беременные женщины, половые партнеры беременных женщин, доноры, группы высокого поведенческого риска, иностранные граждане, трудовые мигранты. Это дает свои плоды. Ведь чем раньше поставлен диагноз и назначено лечение, тем эффективнее оно будет.

В последнее время то и дело появляются фейки, что сифилис может передаться в термальных комплексах, в бассейнах, банях бытовым путем. Могу успокоить население, это невозможно. Возбудитель сифилиса малоустойчив во внешней среде, легко разрушается под действием внешних агентов, в том числе при нагревании 50-56 градусов в течение 15 минут, при высыхании.

Наиболее вероятные пути передачи сифилиса: половой, внутриутробный (если мама не наблюдалась в женской консультации или несвоевременно обследовалась), бытовой (характерен при очень тесном контакте больного с маленькими детьми, при поцелуях).

Какой совет я могу дать человеку, который заметил у себя высыпания на половых органах, туловище, увеличенные лимфатические узлы, особенно после случайной половой связи? Ни в коем случае не надо заниматься самолечением. В первую очередь, необходимо обратиться к врачу дерматовенерологу, который проведет осмотр, необходимые лабораторные исследования. Обследование на сифилис проводится на безвозмездной основе. При желании пациент может обследоваться анонимно. Самыми эффективными способами предохранения от заражения сифилисом, являются моногамные отношения и барьерные средства защиты - презерватив.

Вафина Гузель Гакильевна, Заслуженный врач Республики Татарстан