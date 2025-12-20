Нацпроект «Туризм и гостеприимство» поможет создать в РТ новые глэмпинги и экоотели

Благодаря федеральной поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в Республике Татарстан будут созданы новые точки притяжения для отдыхающих. В результате конкурса на получение субсидий 11 проектов в шести районах получат финансирование на развитие.

Как сообщили в Государственном комитете РТ по туризму, в ближайшее время в этих локациях появится 87 новых гостиничных номеров. Среди победителей — разнообразные форматы размещения: глэмпинги, загородные клубы и санатории, что позволит разнообразить досуг туристов, в том числе в зимние месяцы.

Примеры новых проектов:

Глэмпинг на территории санатория «Шифалы Су-Ижминводы» (Менделеевский район). Гости смогут сочетать отдых на природе с оздоровительными процедурами: гидротерапией, грязелечением и спа.

«Елки» (Зеленодольский район). Комплекс расположен в сосново-берёзовом лесу на берегу Волги. В распоряжении отдыхающих — двухуровневые дома с полным набором удобств и мангальными зонами.

«Лесная сказка» (Сабинский район). Этот проект предложит активный зимний отдых с возможностью аренды снегоходов и снаряжения.

«Белый Яр» (Лаишевский район). Рядом находится кинопосёлок Семрук с декорациями к популярному сериалу «Зулейха открывает глаза».

Всего на национальном туристическом портале России для зимнего сезона собрано более 600 идей для путешествий, многие из которых реализуются при поддержке нацпроекта.