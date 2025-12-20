В Татарстане за год капитально отремонтировали 713 социальных и культурных объектов

По итогам 2025 года в Республике Татарстан завершён крупномасштабный ремонт объектов социально-культурного назначения. Как сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, с января работы проведены на 713 объектах, а общий объём финансирования составил 15 миллиардов рублей.
Наибольшие средства были направлены в сферу образования — почти 6 млрд рублей на обновление 213 учебных заведений. Значительные работы проведены и в здравоохранении: в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь» и республиканских программ отремонтировано 226 медицинских учреждений на сумму 3,4 млрд рублей.
Кроме того, за год обновили:
- 34 объекта сферы молодёжной политики на 1,4 млрд рублей.
- 27 объектов культуры на 974 млн рублей.
- 80 учреждений, подведомственных Минтруду РТ, на 982 млн рублей.
- 21 экологический объект на 334 млн рублей.
Этот комплексный ремонт позволил значительно улучшить инфраструктуру для жителей республики, создав более комфортные условия для получения услуг в ключевых социальных сферах.