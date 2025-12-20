В Татарстане за год капитально отремонтировали 713 социальных и культурных объектов

По итогам 2025 года в Республике Татарстан завершён крупномасштабный ремонт объектов социально-культурного назначения. Как сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, с января работы проведены на 713 объектах, а общий объём финансирования составил 15 миллиардов рублей.

Наибольшие средства были направлены в сферу образования — почти 6 млрд рублей на обновление 213 учебных заведений. Значительные работы проведены и в здравоохранении: в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь» и республиканских программ отремонтировано 226 медицинских учреждений на сумму 3,4 млрд рублей.

Кроме того, за год обновили:

34 объекта сферы молодёжной политики на 1,4 млрд рублей.

27 объектов культуры на 974 млн рублей.

80 учреждений, подведомственных Минтруду РТ, на 982 млн рублей.

21 экологический объект на 334 млн рублей.

Этот комплексный ремонт позволил значительно улучшить инфраструктуру для жителей республики, создав более комфортные условия для получения услуг в ключевых социальных сферах.