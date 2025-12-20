Наиля Зиннатуллина: «Действие национальных проектов в Татарстане ощущают буквально на земле»

То, что вчера президент сказал об экономике — про сбалансированный бюджет и устойчивость финансовой системы, — для регионов звучит очень конкретно. Это означает, что у страны есть возможность не только выполнять социальные обязательства, но и продолжать развитие через национальные проекты.

Мы в Татарстане это ощущаем буквально на земле. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в который входят «Формирование комфортной городской среды» и конкурс малых городов и исторических поселений, в 2025 году мы благоустроили 63 общественных пространства в 45 муниципалитетах. Где-то это новая набережная или парк, площадь, сквер, маршрут, который наконец стал удобным и безопасным.

И важность этой работы заключается в том, что у людей появляется нормальная, достойная среда каждый день. А конкурс малых городов даёт шанс делать такие изменения более масштабными и комплексными там, где это особенно нужно и особенно заметно