Татарстан экспортирует в Китай овес и горох

Республика успешно экспортирует пшеницу, ячмень и другие зерновые культуры в 20 стран мира. Перед отправкой каждая партия проходит строгую проверку в лаборатории, где специалисты удостоверяются в соответствии продукции требованиям как российским, так и международным стандартам. Об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ Айрат Тазетдинов, директор филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» в РТ Татьяна Менликиева и и ее заместитель Идрис Гатин.

Основные направления экспорта включают Азербайджан (пшеница, шрот), Китай (овес и масла), Беларусь (шрот и горчица) и Монголию (горчица). В этом году начались отгрузки овса и гороха в Китай, где продукция должна соответствовать строгим фитосанитарным требованиям. В марте 2025 года филиал провел 48 лабораторных исследований побочных продуктов животноводства на содержание токсичных элементов и пестицидов.

Также в рамках государственного мониторинга планируется обследовать 52 миллиона тонн нового урожая пшеницы по всей стране, в том числе 100% урожая в Татарстане. Филиал ФГБУ «ЦОК АПК» отвечает за проведение этих исследований, чтобы обеспечить эффективное использование зерна на внутренних и внешних рынках.