Татарстан инвестирует 11,7 млрд рублей в обновление коммунальной инфраструктуры

В 2025 году Республика Татарстан направит 11,7 миллиардов рублей на комплексную модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. Основной объем финансирования — 8,5 миллиардов рублей — будет освоен в рамках новой республиканской программы, инициированной главой региона Рустамом Миннихановым.

Параллельно в рамках федерального нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на эти цели выделено 3,16 миллиарда рублей, из которых 1,66 миллиарда являются средствами федерального бюджета. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин.

Общая программа работ охватит 136 критически важных объектов. В шести муниципалитетах за счет нацпроекта планируется заменить 99 километров инженерных сетей на 36 объектах. Более масштабная региональная программа включает реконструкцию 100 объектов и замену 269 километров коммунальных сетей. По данным на текущий момент, годовой план работ уже выполнен на 75%, а строительно-монтажные работы полностью завершены на 57 объектах.

Отдельным значимым событием стало одобрение в августе казначейского инфраструктурного кредита на сумму 3,47 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на развитие территории в Кировском районе Казани, включая строительство 19 километров новых канализационных магистралей. Реализация этого проекта позволит значительно повысить качество услуг водоотведения для 142 тысяч жителей.

Стратегической целью до 2030 года, как отметил Шайдуллин, является ежегодная замена 2,5% от общей протяженности коммунальных сетей республики, что позволит системно решать проблему изношенности инфраструктуры.