Татарстан модернизирует образовательную инфраструктуру в рамках нацпроектов

news_top_970_100
Республика
30 августа 2025  10:59

В 2025-2027 годах в Татарстане реализуется масштабная программа обновления образовательной инфраструктуры. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» запланировано строительство двух новых школ в Казани и Набережных Челнах, а также капитальный ремонт образовательных учреждений в 9 районах республики.

Уже завершена модернизация школ в Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алькеевском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Высокогорском и Тюлячинском районах. Объекты оснащены современным технологическим оборудованием, включая лаборатории для кабинетов физики, химии, биологии, новую мебель и оргтехнику.

Особое внимание уделено системе профессионального образования: отремонтированы учебный корпус Сармановского аграрного колледжа и общежитие Набережночелнинского политехнического колледжа в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

Параллельно в рамках нацпроекта «Семья» ведется строительство двух детских садов — на 340 мест в деревне Куюки Пестречинского района и на 260 мест в поселке Октябрьский Зеленодольского района. В Казани уже отремонтированы два дошкольных учреждения.

Как отмечает министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин, реализация национальных проектов позволила не только создать новые учебные места, но и кардинально обновить материально-техническую базу образовательных организаций по всей республике.

news_right_column_240_400
Новости
Казань завершит празднование Дня республики масштабным салютом над Казанкой
Актуальные правила начисления детских пособий в 2025 году
В Казани установили барельеф директору КМПО Александру Павлову
Татарстан модернизирует образовательную инфраструктуру в рамках нацпроектов
Обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова по случаю Дня Республики Татарстан
Обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова по случаю Дня Республики Татарстан
Вратарь Игорь Бобков покинул «Нефтехимик»
«Рубин» подписал игрока «Зенита-2»
Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября 2025 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября 2025 года