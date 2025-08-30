Татарстан модернизирует образовательную инфраструктуру в рамках нацпроектов

В 2025-2027 годах в Татарстане реализуется масштабная программа обновления образовательной инфраструктуры. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» запланировано строительство двух новых школ в Казани и Набережных Челнах, а также капитальный ремонт образовательных учреждений в 9 районах республики.

Уже завершена модернизация школ в Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алькеевском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Высокогорском и Тюлячинском районах. Объекты оснащены современным технологическим оборудованием, включая лаборатории для кабинетов физики, химии, биологии, новую мебель и оргтехнику.

Особое внимание уделено системе профессионального образования: отремонтированы учебный корпус Сармановского аграрного колледжа и общежитие Набережночелнинского политехнического колледжа в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

Параллельно в рамках нацпроекта «Семья» ведется строительство двух детских садов — на 340 мест в деревне Куюки Пестречинского района и на 260 мест в поселке Октябрьский Зеленодольского района. В Казани уже отремонтированы два дошкольных учреждения.

Как отмечает министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин, реализация национальных проектов позволила не только создать новые учебные места, но и кардинально обновить материально-техническую базу образовательных организаций по всей республике.