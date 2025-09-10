Татарстан может запустить зимнюю версию успешного проекта «Лето в Татарстане»

Успешная реализация республиканской программы «Лето в Татарстане» может получить логическое продолжение в виде сезонного проекта «Зима в Татарстане». Об этом заявила директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина в эфире программы «Муниципальный час».

Особенностью программы, стартовавшей 1 июня по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова, является бесплатный формат мероприятий, проводимых исключительно в общественных пространствах республики. Как отметила Зиннатуллина, платформа объединила около 4 тысяч событий — от камерных чтений до масштабных фестивалей, таких как празднование Ивана Купалы в Зеленодольске.

«Мы не ожидали такого огромного интереса — почти треть пользователей регулярно возвращаются на сайт для поиска новых событий. Это действительно работает как культурный навигатор по республике», — подчеркнула директор института.

Высокая посещаемость ресурса и активность жителей стали основными аргументами для рассмотрения возможности расширения формата на зимний период. Программа может быть запущена уже в 2025 году, предложив новые сезонные активности при сохранении ключевых принципов — доступности и ориентации на использование общественных пространств.