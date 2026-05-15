Татарстан начал подготовку к открытию представительства в Омане

Вопрос открытия представительства республики в Султанате Оман обсудили в Казани раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин с оманской делегацией. Минниханов выразил уверенность, что представительство будет способствовать сближению сторон и реализации совместных проектов.

Стороны также обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного партнерства. Татарстан рассматривает Оман как перспективного партнера в энергетике, нефтехимии, машиностроении, судостроении, логистике, цифровых технологиях, а также в сферах партнерского банкинга и халяль-индустрии. Хуснуллин добавил, что перспективными остаются промышленность, сельское хозяйство, строительство и туризм.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин подчеркнул, что на фоне нестабильности в Ормузском проливе сотрудничество с Оманом особенно актуально для логистики грузов и человеческого потока.