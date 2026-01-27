Татарстан направит почти 290 млн рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями

С 2026 года в Республике Татарстан начнется реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». На выполнение мероприятий предусмотрено 288,2 млн рублей.

Основной объем финансирования — 210,4 млн рублей — поступит из федерального бюджета, еще 77,8 млн рублей республика направит из собственных средств. Соответствующее соглашение о софинансировании подписано между Министерством здравоохранения России и Кабинетом министров Татарстана.

Средства планируется направить на обновление и дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, включая учреждения, применяющие радиологические методы диагностики и лечения. Ожидается, что модернизация оборудования позволит повысить точность диагностики и эффективность терапии.