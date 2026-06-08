Татарстан покажет свой туристический потенциал на форуме «Путешествуй!» в Москве

С 10 по 14 июня в столице России пройдёт Международный туристический форум «Путешествуй!». Организаторы — Фонд Росконгресс и Минэкономразвития России при поддержке правительства страны, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

В этом году деловая программа форума включает более 40 дискуссий с участием 300 спикеров. Центральным событием станет пленарная сессия «Время путешествовать: многообразие путешествий, доступное каждому». На ней выступят заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников. Главная тема — реализация обновлённого национального проекта «Туризм и гостеприимство», который направлен на достижение целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным: увеличение доли туристической отрасли в ВВП до 5%, рост числа поездок по стране до 140 миллионов и доведение объёма экспорта туристических услуг до 10,75 миллиарда долларов.

Деловая программа форума разделена на три блока: «Продукт», «Инфраструктура» и «Продвижение».

Татарстан на форуме представит Госкомитет РТ по туризму. Стенд республики будет работать под брендом Visit Tatarstan. В деловой зоне туроператоры, музеи и гостиницы смогут презентовать маршруты по республике — включая патриотические туры и программы для участников СВО. Посетителям предложат специальные условия на туристические продукты.

Отдельная развлекательная программа включает экран с промороликами, викторины и розыгрыши сувениров. Гостей стенда ждут мастер-классы по татарским традициям, выступления ансамбля песни и танца «Нардуган», а также фотозона с образом царицы Сююмбике. Кроме того, будет организована зона «Казань – гастрономическая столица России», посвящённая татарской кухне.