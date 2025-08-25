Татарстан получит 474 млн рублей на преобразование общественных пространств

Шесть проектов из Татарстана стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Федеральный грант в размере 474,3 млн рублей будет направлен на благоустройство общественных пространств в Высокой Горе, Аксубаево, Алексеевском, Кукморе, Тетюшах и Мензелинске.

Решение было объявлено в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов», прошедшего в Казани. Эксперты отметили, что Татарстан с 2018 года реализовал 40 проектов благоустройства в 23 населенных пунктах, а его подходы легли в основу федеральной программы по формированию комфортной городской среды.

Особенностью новых проектов станет сочетание современных архитектурных решений с сохранением исторического наследия. Работы запланированы на 2026-2027 годы и затронут ключевые общественные пространства регионов.