Татарстан получит 474 млн рублей на преобразование общественных пространств

news_top_970_100
Республика
25 августа 2025  17:00

Шесть проектов из Татарстана стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Федеральный грант в размере 474,3 млн рублей будет направлен на благоустройство общественных пространств в Высокой Горе, Аксубаево, Алексеевском, Кукморе, Тетюшах и Мензелинске.

Решение было объявлено в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов», прошедшего в Казани. Эксперты отметили, что Татарстан с 2018 года реализовал 40 проектов благоустройства в 23 населенных пунктах, а его подходы легли в основу федеральной программы по формированию комфортной городской среды.

Особенностью новых проектов станет сочетание современных архитектурных решений с сохранением исторического наследия. Работы запланированы на 2026-2027 годы и затронут ключевые общественные пространства регионов.

news_right_column_240_400
Новости
Ушел из жизни создатель гематологической службы РТ Арыслан Ахмадеев
Татарстан получит 474 млн рублей на преобразование общественных пространств
В Зеленодольском районе РТ краснокнижного лебедя отпустили на волю после восстановления
Глава Якутии Айсен Николаев прибыл в Казань
«Нефтехимик» проиграл лидеру Первой лиги
Ксения Дукалис проведет в Казани ток-шоу о будущем образования в эпоху ИИ
В Казани составили акт на водителя, который перевозил пассажира в кузове пикапа
Полина Кудерметова встретится с Ариной Соболенко во втором круге US Open