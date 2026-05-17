«Рубин» завершил сезон 2025/26 на восьмом месте в таблице

В заключительном матче РПЛ сезона 2025/26 «Рубин» на домашнем поле не сумел обыграть «Пари НН», 2:2. На 15-й минуте казанцы повели в счёте после красивого удара под перекладину Руслана Безрукова, а на 47-й минуте игрок нижегородцев Никита Каккоев головой отправил мяч в собственные ворота. Впрочем, гости сумели отыграться за четыре минуты – дубль оформил Вячеслав Грулёв. В компенсированное время «Рубин» забил третий мяч, который был отменён после вмешательства VAR.

«Рубин» по итогам тура опустился на итоговое восьмое место в таблице. «Пари НН» покидает РПЛ, заняв 15-е место.