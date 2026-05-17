Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер установил рекорд КХЛ по результативности

Защитник казанской команды Митчелл Миллер, отличившийся результативной передачей в четвёртой игре серии с «Локомотивом» (2:1), установил новый рекорд КХЛ. Для игрока обороны набранное очко стало 22-м в текущем розыгрыше плей-офф, что является лучшим результатом в истории лиги. Предыдущий рекорд держался с розыгрыша Кубка Гагарина-2017 и принадлежал защитнику «Металлурга» Крису Ли. Тогда канадец набрал 21 (1+20) очко в 18 встречах. На счету Миллера после 18 игр семь голов и 15 результативных передач.