Татарстан предлагает более 3000 льгот контрактникам в войсках беспилотников

Жители Татарстана, подписавшие контракт с Министерством обороны РФ, получают масштабную социальную поддержку, сообщает «Татар-информ». Только в республике для участников СВО и их семей действуют 3054 муниципальных льготных акта. Контрактникам, включая бойцов нового рода войск — Войск беспилотных систем, полагается статус ветерана боевых действий с ежемесячной доплатой, страхование жизни и бесплатное лечение. Особое внимание уделяется семьям военнослужащих. Для них предусмотрены различные льготы: место в детском саду без очереди, бесплатное питание в школе и продленка, обучение в колледже, а также бюджетные места в вузах для детей (дети раненых и погибших имеют право на поступление без экзаменов). Дети в возрасте от 8 до 18 лет могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Семьи также получают поддержку в виде бесплатных путевок в детские лагеря, подарков для новорожденных и льготных путевок на санаторно-курортное лечение.

Как попасть в Войска беспилотных систем? Минимальный срок контракта — один год. Обучение длится не менее двух месяцев в регионах, соседствующих с Татарстаном. У кандидатов со опытом в компьютерных играх часто есть преимущество благодаря развитой моторике и привычке к схожим интерфейсам. Для связи открыта специальная горячая линия: нужно набрать 117 и нажать кнопку 4. Предварительно подходящих кандидатов направят в пункт отбора.

Напомним, с 1 января в Татарстане установлена одна из самых высоких в России единовременных выплат для желающих заключить контракт — до 2,9 млн рублей (2,5 млн из бюджета РТ и 400 тыс. от Минобороны РФ).

Полный список льгот и подробная информация о заключении контракта доступны на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону пункта отбора в Казани: (843) 221-44-52.