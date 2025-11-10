Татарстан принял свыше 100 тысяч туристов в ноябрьские праздники

news_top_970_100
Республика
10 ноября 2025  18:27

В период ноябрьских праздников Татарстан посетило более 100 тысяч туристов. Наибольшей популярностью у гостей региона пользовались историко-культурные достопримечательности, сообщает Государственный комитет Республики Татарстан по туризму.

Лидером по посещаемости стал Казанский Кремль, который принял около 66 тысяч гостей. На втором месте расположился остров-град Свияжск с 25 тысячами посетителей. Значительный интерес туристы проявили к Елабуге (6,4 тысячи гостей) и Великому Болгару (4,6 тысячи посещений).

Дополнительным фактором привлечения гостей стал фестиваль «Казань. Путешествие в прошлое», организованный в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Мероприятие с историческими локациями, мастер-классами и турнирами по средневековому бою собрало более 10 тысяч зрителей.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан принял свыше 100 тысяч туристов в ноябрьские праздники
Первый этап реставрации исторического здания на Карла Маркса в Казани завершен
В Татарстане планируют учредить звание «Почетный донор РТ»
Нияз Хурамшин назначен на пост заместителя министра сельского хозяйства РТ
В Татарстане откроют дополнительные участки для выборов в парламент Кыргызстана
В Казани на благоустройство парков и скверов за год направили 1,5 миллиарда рублей
Интервью со стилистом: Главные тренды осени 2025
Интервью со стилистом: Главные тренды осени 2025
Счетные палаты Татарстана, ЛНР и Брянской области договорились о сотрудничестве