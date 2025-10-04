Казанский доходный дом купца Апакова может получить охранный статус

Доходный дом купца Ибрагима Апакова на улице Горького в Казани может быть включен в реестр объектов культурного наследия. Соответствующий приказ проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.

Трехэтажное здание 1912 года постройки, созданное по проекту архитектора Василия Трифонова, сохранило свою первоначальную архитектуру и уникальные интерьеры. Планировка дома характерна для начала XX века: на каждом этаже располагались две квартиры с разделением на парадные и приватные зоны.

Особую ценность представляют подлинные элементы оформления — высокие двери в стиле модерн, паркетные полы, метлахская плитка и богатая лепнина. В арочной части входа сохранились декоративные маскароны в виде женских голов в венках, а кованые перила лестницы украшены изящным растительным орнаментом.

Объект является частью архитектурного ансамбля «Дом с подсолнухами» и практически полностью сохранил свой исторический облик. Присвоение статуса памятника архитектуры обеспечит защиту здания, которое ранее планировали реконструировать под элитное жилье.