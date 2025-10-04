Хоккейный «Нефтехимик» потерпел второе домашнее поражение подряд

news_top_970_100
Спорт
4 октября 2025  22:52
Автор:
Эдгар Витковский

«Автомобилист» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева площадки первыми вышли вперёд – на 11-й минуте отличился Владислав Барулин при игре в большинстве. Затем «Автомобилист» переломил ход игры и забросил четыре шайбы подряд – голы себе в актив занесли Степан Хрипунов, Роман Горбунов, Данил Романцев и Александр Шаров. На 50-й минуте команды обменялись голами: у «Нефтехимика» в большинстве забил Никита Хоружев, а Дмитрий Юдин установил итоговый счёт, 2:5.

Нижнекамцы потерпели второе домашнее поражение подряд и опустились на четвёртое место «Востока». Екатеринбургский клуб поднялся в тройку конференции

news_right_column_240_400
Новости
Хоккейный «Нефтехимик» потерпел второе домашнее поражение подряд
Казанский доходный дом купца Апакова может получить охранный статус
УНИКС второй раз в сезоне преодолел отметку в 100 очков за матч
«Рубин» вплотную приблизился к тройке лидеров РПЛ
В РТ выполнено 60% работ по строительству сетей водоснабжения
Максимальное пособие по беременности и родам в России превысит 1 млн рублей к 2027 году
Раис РТ потребовал обеспечить подачу тепла во все дома Татарстана до конца недели
О специальной социальной выплате медикам Татарстана