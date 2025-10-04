Хоккейный «Нефтехимик» потерпел второе домашнее поражение подряд

«Автомобилист» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева площадки первыми вышли вперёд – на 11-й минуте отличился Владислав Барулин при игре в большинстве. Затем «Автомобилист» переломил ход игры и забросил четыре шайбы подряд – голы себе в актив занесли Степан Хрипунов, Роман Горбунов, Данил Романцев и Александр Шаров. На 50-й минуте команды обменялись голами: у «Нефтехимика» в большинстве забил Никита Хоружев, а Дмитрий Юдин установил итоговый счёт, 2:5.

Нижнекамцы потерпели второе домашнее поражение подряд и опустились на четвёртое место «Востока». Екатеринбургский клуб поднялся в тройку конференции