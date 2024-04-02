Татарстан продолжает развивать проекты, связанные с ЮНЕСКО

Цифровая трансформация образовательного процесса, применение искусственного интеллекта в образовательной экосистеме, проблемы инклюзивного образования - эти другие актуальные вопросы обсуждались на международной научно-практической конференции «Переход от образовательной среды к образовательной экосистеме в интересах устойчивого развития».

Фото предоставлено пресс-службой Университета управления «ТИСБИ»

Конференция состоялась на минувшей неделе в Казани, в Университете управления «ТИСБИ», и была посвящена 70-летию вхождения СССР (России) в ЮНЕСКО. Участниками научного форума стали 360 делегатов из стран Азии, Африки, Европы и 28 регионов России. В Казань приехали представители 20 кафедр ЮНЕСКО, а 123 ассоциированные школы ЮНЕСКО участвовали в мероприятиях конференции в режиме онлайн.

Программа конференции была насыщенной. В первый день ее участники посетили Иннополис и Раифский Богородицкий мужской монастырь. В следующие два дня состоялись пленарная сессия, панельные дискуссии, мастер-классы, круглые столы, заседания Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО РФ и Национального совета сети ассоциированных школ ЮНЕСКО РФ.

- 21 апреля исполнится ровно 70 лет с тех пор, как посол СССР в Великобритании Яков Малик подписал Устав ЮНЕСКО и мы присоединились к этому спецучреждению ООН по вопросам культуры, науки и образования. В современном мире множество конфликтов и вызовов. В Уставе ЮНЕСКО закреплено, что его миссия - укоренять идею мира в умах людей. Сегодня на фоне политической нестабильности эта миссия востребована как никогда. И несмотря ни на что, ЮНЕСКО все-таки остается ведущей универсальной гуманитарной организацией и эффективной площадкой для межкультурного, межцивилизационного диалога, - отметила ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.

На пленарном заседании конференции выступил Государственный Советник Республики Татарстан, посол доброй воли ЮНЕСКО, председатель республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев. Он отметил, что вхождение нашей страны в ЮНЕСКО имеет огромную значимость. Многолетнее сотрудничество России с ЮНЕСКО ведется в деле сохранения и защиты российских памятников культурного наследия, а также в сфере образования, культуры, научных исследований.

- Татарстан начал сотрудничать с ЮНЕСКО еще в 1990-е годы. Новый импульс этому сотрудничеству дал созданный в 2010 году фонд «Возрождение». Сейчас республика является лидером в России по количеству объектов ЮНЕСКО, - подчеркнул в своем выступлении Минтимер Шаймиев. - Хочу поблагодарить руководство страны, министра иностранных дел России, председателя Комиссии России по делам ЮНЕСКО Сергея Викторовича Лаврова и, безусловно, ответственного секретаря Комиссии Татьяну Евгеньевну Довгаленко за то, что вы постоянно оказываете нам внимательную, грамотную поддержку. Мы продолжаем в тесном контакте работать с Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО. У нас немало проектов, связанных с ассоциированными школами ЮНЕСКО, кафедрами ЮНЕСКО, центром ЮНЕВОК. Надо показывать свою готовность принимать все новое, развиваться. Время такое, когда надо учиться жить вместе на этой планете.

Как рассказала заведующая международной кафедрой ЮНЕСКО, национальный координатор сети ассоциированных школ ЮНЕСКО в РФ, президент Университета управления «ТИСБИ» Нэлла Прусс, современное массовое образование сложилось в индустриальную эпоху и с тех пор не сильно менялось, хотя мир давно уже стал другим и шагнул в цифровую эпоху, эпоху искусственного интеллекта. Мы все столкнулись с новыми задачами и вызовами, отметила она. Сегодня обществу необходимы совсем другие профессии и специалисты. Поэтому задача современной системы образования - искать и находить новые, нестандартные методы и подходы к подготовке профессионалов, которые востребованы на рынке труда.