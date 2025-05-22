Татарстан протянул руку дружбы исламским странам

Заседание открылось чтением Священного Корана председателем ДУМ РТ Камилем хазратом Самигуллиным.

Также в мероприятии 16 мая приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, заместитель руководителя Администрации Президента России и председатель президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Магомедсалам Магомедов и другие официальные лица.

Марат Хуснуллин зачитал участникам форума приветствие от Президента России Владимира Путина. В ответ Рустам Минниханов заочно поблагодарил лидера страны за особое внимание и огромную поддержку работы группы стратегического видения «Россия - Исламский мир».

В своей речи глава нашей республики отметил, что на сегодня порядка 70% населения исламского мира составляет молодежь. «Наш долг - привить подрастающему поколению бережное отношение к своей истории и культуре. Это необходимо для сохранения идентичности и культурного многообразия», - сказал Раис РТ.

Рустам Минниханов рассказал о молодежных движениях, которые присутствуют в Татарстане, и привел в пример организации «Сэлэт», «Созвездие», Академию молодежной дипломатии и общероссийское «Движение первых». Также в республике развита инфраструктура для поддержки молодых семей, ученых и сельской молодежи. Так, объединение клубов дипломатии «Движение первых» насчитывает более 300 школ из 24 стран мира. Осенью этого года по программе международных детских лагерей в Куала-Лумпуре откроется лагерь «Татарстан - Малайзия».

Присутствующий на заседании глава Росмолодежи Григорий Гуров добавил: «Сотрудничество молодых людей из разных стран продолжилось в «Клубах дружбы». Это флагманский проект Всемирного фестиваля молодежи. А опыт зародился в Татарстане. В неформальных пространствах молодые люди из России и других стран выстраивают диалог, дружат, обмениваются идеями. На сегодняшний день открыто 90 клубов в нашей стране, взаимодействие выстроено с 43 исламскими странами, всего прошло порядка 600 мероприятий».

В тот же день на площадке МВЦ «Казань Экспо» состоялось и пленарное заседание XVI международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum», которое было посвящено вопросам цифровизации. Модератором стал генеральный секретарь генерального совета исламских банков и финансовых учреждений CIBAFI Абделила Белатик. Среди гостей были национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Абдулла оглы Мустафаев.

Малазийский премьер буквально спел оду Татарстану и народу, населяющему нашу землю. Он процитировал отрывок из «Хаджи-Мурата» Льва Толстого, где сказано, что татары никогда не сдаются: «Какая энергетика! Какая сила! Сегодня мы находимся на земле татар. Кто еще так мог бы описать ту силу, яркость и энергетику, как описал их Лев Толстой в великом произведении «Хаджи-Мурат». Я отдаю вам честь, уважаемый Раис и ваш народ. Мы продолжаем видеть этот дух в Татарстане и России, которая меняет историю и также является одним из ведущих голосов мусульманского мира. Укрепляя экономическое сотрудничество, она начинает новый путь. Это и продовольственная безопасность, и цифровое развитие, и нефтехимия, и многое другое. Я восхищаюсь вашей динамикой и энергетикой, народ Татарстана!» - пафосно охарактеризовал наш край Анвар Ибрагим. В завершение речи он прочел на татарском языке стихотворение Габдуллы Тукая.

«Рустам Минниханов и руководство республики играют важную роль в укреплении дружбы между Россией и исламскими странами», - отметил в свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов.

Со своей стороны и Рустам Минниханов проявил себя как гостеприимный хозяин. «Отрадно, что KazanForum собирает друзей со всего мира, создает хорошие условия для новых контактов, открывает двери для конкретных проектов сотрудничества», - заявил он.

В своем выступлении глава республики подчеркнул, что по итогам прошлого года товарооборот Татарстана со странами Организации исламского сотрудничества увеличился на 38% и составил порядка 8 млрд долларов.

«Благодаря развитию информационных технологий и цифровых платформ сегодня Татарстан активно интегрируется в глобальные цепочки поставок, увеличивая свою привлекательность для инвесторов и партнеров. Наличие порядка 3,5 тысячи IT-компаний и десятков тысяч IT-специалистов позволяет нам разрабатывать и внедрять передовые технологические решения во многих сферах общественной жизни. Хочу обратить ваше внимание на наш опыт в привлечении инвестиций в IT-сектор и реализацию цифровых решений в городском и государственном управлении. Также важно учитывать в процессе цифровизации культурные и религиозные особенности и адаптировать под них цифровые технологии», - поделился опытом республики Рустам Минниханов.